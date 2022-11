Reforma educativa: Demasi cuestionó cambios en la bibliografía recomendada para cursos de Historia

Para el historiador, "las evaluaciones tienen como característica una cosa: no cambian el objeto evaluado pero sí hablan del evaluador. El doctor Sanguinetti seguirá siendo un político, Alfonso Lessa seguirá siendo un periodista, eso no va a cambiar la característica de sus libros, pero sí habla de cómo los que elaboraron ese programa piensan que el programa tiene que ser. Y el hecho de que reduzcan el espacio de los historiadores y le den lugar a otras voces de la sociedad que no son de la historia para armar un programa de historia, creo que no habla bien del proyecto".