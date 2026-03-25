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Reclusos vinculados a Marset fueron trasladados a prisiones de máxima seguridad en Bolivia

En total fueron 17 los reclusos que salieron de Santa Cruz de la Sierra para ir a recintos carcelarios con más medidas.

Foto: AFP

Foto: AFP

Reclusos que pertenecen al grupo criminal de Sebastián Marset fueron trasladados a prisiones de máxima seguridad en Bolivia por ser considerados de "alta peligrosidad".

En total son 17 los delincuentes que fueron sacados de la prisión de Santa Cruz en la que estaban hasta el momento, informó El Deber.

Los reclusos trasladados son de Colombia, Ecuador y Bolivia y algunos son investigados por asesinato.

Camioneta utilizada en el hecho. Foto: El Deber / Bolivia
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