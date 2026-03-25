Reclusos vinculados a Marset fueron trasladados a prisiones de máxima seguridad en Bolivia

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Reclusos que pertenecen al grupo criminal de Sebastián Marset fueron trasladados a prisiones de máxima seguridad en Bolivia por ser considerados de "alta peligrosidad".

En total son 17 los delincuentes que fueron sacados de la prisión de Santa Cruz en la que estaban hasta el momento, informó El Deber.

Los reclusos trasladados son de Colombia, Ecuador y Bolivia y algunos son investigados por asesinato.

Tatiana Marset Alba permanece detenida en Santa Cruz.

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