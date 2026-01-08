Recluso se negaba a su traslado de Cerro Largo a Montevideo y fue retirado por PADO, con disparos de estruendo y gases

Grupo de Reserva Táctica del PADO ingresó a la cárcel de Cerro Largo para retirar a un recluso que se había negado a su traslado a Montevideo. En el operativo, utilizaron disparos de estruendo y agentes químicos.

El operativo, que también constó de una requisa, se realizó el miércoles, tras solicitud del Instituto Nacional de Rehabilitación, informó la Jefatura de Cerro Largo.

"Se activó el protocolo de ingreso al recinto. Tras solicitar la salida ordenada del pabellón, se efectuaron disparos de estruendo y posteriormente disparos de agentes químicos (CS) para lograr la salida de los restantes internos. Se logró individualizar y extraer al PPL requerido", señala el comunicado. "El operativo culminó exitosamente con el traslado del individuo y el reintegro de los efectivos al pabellón correspondiente. No se registraron lesionados ni entre los PPL ni entre los efectivos policiales", añade.