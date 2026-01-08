RECIBÍ EL NEWSLETTER
CÁRCEL DE CERRO LARGO

Recluso se negaba a su traslado de Cerro Largo a Montevideo y fue retirado por PADO, con disparos de estruendo y gases

La Jefatura de Cerro Largo informó sobre un procedimiento que se realizó este miércoles en la cárcel de Cerro Largo, y para el cual se solicitó apoyo de un Grupo de Reserva Táctica.

Foto: Subrayado, archivo.

carcel-de-cerro-largo

Grupo de Reserva Táctica del PADO ingresó a la cárcel de Cerro Largo para retirar a un recluso que se había negado a su traslado a Montevideo. En el operativo, utilizaron disparos de estruendo y agentes químicos.

El operativo, que también constó de una requisa, se realizó el miércoles, tras solicitud del Instituto Nacional de Rehabilitación, informó la Jefatura de Cerro Largo.

"Se activó el protocolo de ingreso al recinto. Tras solicitar la salida ordenada del pabellón, se efectuaron disparos de estruendo y posteriormente disparos de agentes químicos (CS) para lograr la salida de los restantes internos. Se logró individualizar y extraer al PPL requerido", señala el comunicado. "El operativo culminó exitosamente con el traslado del individuo y el reintegro de los efectivos al pabellón correspondiente. No se registraron lesionados ni entre los PPL ni entre los efectivos policiales", añade.

