Realizan tratamiento por picudo rojo en palmeras de Plaza Independencia; hay una "con sintomatología grave"

“Estamos haciendo tratamiento preventivo con el sistema sospalm, de España. Permite, una vez colocado, continuar las aplicaciones de endoterapia sin volver a perforar el tronco de la palmera. Al no ser árboles no cicatrizan como los árboles, por lo que si las continuamos perforando les hacemos un daño que no saben recuperarse. Con este sistema la cánula se deja colocada de manera estanca y cada aplicación se hace con la apertura del tapón”, explicó Gerardo Grinvald, director de Equitec.

Se inyectan larvicidas para atacar el insecto. Estos actúan en la savia que sube hacia las palmas. La larva ingesta el químico y muere.

En Plaza Independencia hay una palmera con sintomatología grave. Otras con posible afectación. “Lo que pretendemos hacer acá y en otros puntos de la ciudad es hacer endoterapia y una vez que estamos seguros de que no hay actividad larvaria colocar sensores” con el objetivo de generar ahorro en tratamientos preventivos, indicó.

La afectación en palmeras uruguayas avanza rápidamente. Ahora la intendencia junto a la empresa Equitec trabajan en prevención.

“La cura o el tratamiento químico es demasiado efectivo y cuando empezamos a trabajar con los sensores vimos que había un desconocimiento en lo que es tratamientos de palmeras, porque es la primera plaga que ataca en Uruguay, de palmeras”, sostuvo.

Los especialistas buscan determinar cómo el insecto llegó a Uruguay.

“Tiene ciclo biológico como cualquier insecto de la familia de los coleópteros. La hembra coloca hasta 300 huevos, eclosionan a larvas, estas durante unas 14 semanas comen de la palmera, una vez que tienen la capacidad de hacer metamorfosis se convierten en pupas y las pupas en nueva generación de picudos. Lo que saben hacer muy bien es hacer puestas dentro del tronco y las larvas generar galerías dentro buscando los azúcares de las palmeras”, explicó.

Luego de este ciclo, las hojas de las palmeras comienzan a caer y se visualiza la afectación de la planta.

La mortalidad de la palmera se genera cuando la cantidad de larvas es muy grande y genera un daño irreversible. Solo afecta a las palmeras. En Uruguay está en fénix canadiense, pero también en la pindó y en la butiá, que son nativas.