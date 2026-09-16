Realizan este miércoles la audiencia de formalización por intento de femicidio en la Facultad de Medicina

El agresor detenido en la Facultad de Medicina, el 1 de setiembre. Desde el principio se investigó el caso como un intento de femicidio. Foto: Subrayado.

El joven de 19 años detenido el lunes por el intento de femicidio en la Facultad de Medicina será llevado este miércoles ante la Justicia para formalizar la investigación en su contra.

En la audiencia se espera que la Fiscalía solicite imputarlo como autor de un delito de femicidio en grado de tentativa.

En la audiencia se debatirán los informes médicos forenses del detenido, que tras apuñalar a una compañera en el edificio anexo de Medicina, el 1 de setiembre, estuvo dos semanas internado en una clínica psiquiátrica.

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La víctima, también de 19 años, se recupera de las heridas y las secuelas emocionales en su casa tras pasar algunos días en un centro de salud.

El martes de tarde se realizó la audiencia judicial de control de detención, instancia habitual que se utiliza para que un juez conozca las condiciones en las que fue detenida la persona sospechosa de cometer un delito.