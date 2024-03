Raffo sobre las repercusiones del caso Orsi: Las "acusaciones a nuestro partido son absolutamente inaceptables"

Raffo participó este viernes en el homenaje que se realizó a Wilson Ferreira Aldunate en el Cementerio del Buceo a 36 años de su muerte. La precandidata contó el hallazgo de un video inédito de Ferreira Aldunate, destacó su vigencia y las reflexiones del histórico líder nacionalista en una conversación en un campamento con jóvenes del partido.

El también precandidato nacionalista, Jorge Gandini, se refirió al tema. “No está bueno eso de querer resolver un tema buscando en otro la culpa”, fueron las primeras expresiones del senador blanco.

Gandini aseguró que Orsi “no reaccionó rápido, no hizo lo que cualquiera (de nosotros) hubiéramos hecho, de acudir inmediatamente a la justicia para salvar el honor, que es lo que tendría que haber hecho”, y que “dejó crecer un rumor”.

“Hoy, la culpa no la tenemos nosotros ni los demás ni el sistema político ni las cuentas en el exterior, me parece, la verdad, que le está errando”, acotó.

Gandini dijo que hay que dejar que la justicia actúe y que es el ámbito en el que se debe señalar responsabilidades. “Esa generalidad nos enchastra a todos y eso es lo que le hace mal al sistema político”, sostuvo.

Por su parte, el senador nacionalista, Sebastián Da Silva, lamentó que “se hable de una campaña sucia por parte de agentes políticos, cuando el Uruguay entero recuerda quién hizo campañas sucias en este país”.

“Esto es algo que nosotros lo miramos de costado, no tenemos nada que ver. Sí, lo sufrimos”, aseguró. Da Silva comparte que el tema se tiene que dirimir en la justicia. “No se puede hablar de campaña sucia, porque acá no está en tela de juicio ningún movimiento político, ni un partido político, ni ninguna idea. Hay una denuncia con nombre y apellido, no reservada, donde hay una persona que denuncia a un político, es lo único que tiene que ver con la política”.