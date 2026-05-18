De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta muy fría, con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con buena presencia de Sol y mercado descenso de temperatura en la noche.
Muy frío y con heladas de madrugada, así comienza la semana; según el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé heladas de madrugada y muy frío en la mañana. Así continúa el resto de la semana, con mínimas de hasta 0º. El detalle día a día.
El martes comienza nuevamente muy frio con algunas heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca con importantes periodos de Sol permaneciendo muy fría en la noche.
El miércoles la mañana estará muy fría todavía con algunas heladas observándose luego neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca con pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.
Hubo cuatro evacuaciones forzosas en el marco del operativo por frío este jueves; asistieron a 3.201 personas en total
Lunes 18
Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 5º
Martes 19
Zona Norte: máxima 17º y mínima 2º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
Miércoles 20
Zona Norte: máxima 17º y mínima 2º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 5º
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