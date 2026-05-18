RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Muy frío y con heladas de madrugada, así comienza la semana; según el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé heladas de madrugada y muy frío en la mañana. Así continúa el resto de la semana, con mínimas de hasta 0º. El detalle día a día.

amanecer-cielo-despegado-algo-nuboso-mdeo

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta muy fría, con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con buena presencia de Sol y mercado descenso de temperatura en la noche.

El martes comienza nuevamente muy frio con algunas heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca con importantes periodos de Sol permaneciendo muy fría en la noche.

El miércoles la mañana estará muy fría todavía con algunas heladas observándose luego neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca con pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.

hubo cuatro evacuaciones forzosas en el marco del operativo por frio este jueves; asistieron a 3.201 personas en total
Seguí leyendo

Hubo cuatro evacuaciones forzosas en el marco del operativo por frío este jueves; asistieron a 3.201 personas en total

Lunes 18

Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 5º

Martes 19

Zona Norte: máxima 17º y mínima 2º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

Miércoles 20

Zona Norte: máxima 17º y mínima 2º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 5º

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonio

Desvalijaron una casa cerca de Parque Rivera: la víctima dijo que ladrones "se cocinaron" y "se llevaron absolutamente todo"
rapiña en Nuevo parís

"Me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata": el relato de la mujer asaltada en su casa cuando estaba con sus hijos
cerro largo

Un perro salvó a su dueño durante el incendio de su casa en Melo, y murió
CONVENCIÓN Y SORIANO

Olga, la vendedora de tortas fritas de 71 años, tras conocerse su historia: "Sentí el cariño, el apoyo, un impulso"
San carlos, maldonado

Imputaron por encubrimiento al hombre que denunció el hallazgo de un cuerpo dentro de una heladera

Te puede interesar

Comandante del Ejército cuestionó críticas que buscan estigmatizar al soldado y desmerecer sus tareas video
GENERAL MARIO STEVENAZZI

Comandante del Ejército cuestionó críticas que "buscan estigmatizar al soldado y desmerecer sus tareas"
Foto: Subrayado. Puerta de ingreso al ex Hogar Tribal, imagen de 2013.
Este martes

Cierran el ex Hogar Tribal de INAU tras años de informes de la Inddhh por vulneración de derechos de adolescentes
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi en el acto por el 215 aniversario del Ejército.
HISTORIA Y ARTE

Orsi encabeza hoy acto aniversario del Ejército y de la Batalla de las Piedras

Dejá tu comentario