Rachas de viento de 92.6 km/h causaron daños en la Expoactiva Nacional que comienza este miércoles en el departamento de Soriano.
Rachas de viento de 92.6 km/h azotaron Soriano causando daños en las instalaciones de la Expoactiva
En horas de la tarde de este martes regía una advertencia amarilla para dicha zona del departamento y, durante la misma, ocurrieron los destrozos.
El hecho ocurrió en la tarde de este martes cuando regía una advertencia de Meteorología de color amarillo para el litoral del país.
La tarde se presentaba pesada y húmeda cuando de pronto el cielo comenzó a oscurecerse. Seguidamente las rachas de viento fuerte azotaron la zona de la tradicional exposición agropecuaria y tecnológica.
Seguí leyendo
Estudiantes del interior eligen las residencias para instalarse en Montevideo: "Ayudan a sentirse un poco más en casa"
Desde la Asociación Rural de Soriano trabajan en el reacondicionamiento de los puestos dañados.
La muestra se extiende hasta el sábado 21 de marzo en el predio de la Asociación Rural ubicado en ruta 2 a la altura del kilómetro 255.
Temas de la nota
Lo más visto
testimonio
Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"
AIRES PUROS
Adolescente murió atropellado por un auto y familiares agredieron al conductor; la Policía intervino
CRONOGRAMA
BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
PRESIDENCIA PUBLICÓ EL DECRETO
Aumento de franquicia para compras en el exterior por hasta 800 dólares comienza a regir en mayo
EN FLOR DE MAROÑAS
Dejá tu comentario