Rachas de viento de 92.6 km/h azotaron Soriano causando daños en las instalaciones de la Expoactiva

Rachas de viento de 92.6 km/h causaron daños en la Expoactiva Nacional que comienza este miércoles en el departamento de Soriano .

El hecho ocurrió en la tarde de este martes cuando regía una advertencia de Meteorología de color amarillo para el litoral del país.

La tarde se presentaba pesada y húmeda cuando de pronto el cielo comenzó a oscurecerse. Seguidamente las rachas de viento fuerte azotaron la zona de la tradicional exposición agropecuaria y tecnológica.

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Desde la Asociación Rural de Soriano trabajan en el reacondicionamiento de los puestos dañados.

La muestra se extiende hasta el sábado 21 de marzo en el predio de la Asociación Rural ubicado en ruta 2 a la altura del kilómetro 255.