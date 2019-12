Quién es Sanna Marin, la finlandesa que asumió como la jefa de gobierno más joven del mundo

Marin es la tercera primera ministra de Finlandia, después de que su nominación fuera aprobada en el parlamento por 99 votos a favor y 70 en contra. Sucede en el cargo a Antti Rinne, quien renunció la semana pasada después de perder la con fianza de uno de los partidos de su coalición sobre el manejo de una huelga de correos.

Marin se convirtió así en la jefa de gobierno en funciones más joven del mundo, por delante del primer ministro de Ucrania, Oleksiy Honcharuk, que actualmente tiene 35 años. Pero la nueva primera ministra le restó importancia. "Contestaré de la misma manera en que lo he hecho siempre. Nunca he pensado en mi edad o género, pienso en los motivos por los que entré a la política y or los que hemos ganado la confianza del electorado", dijo Marin consultada por la prensa.

Marin fue criada por su madre y la novia de ella y ha dicho que su "familia arcoiris" le mostró la importancia de la "igualdad, la equidad y los derechos humanos". Sus prioridades políticas incluyen la protección del generoso sistema de bienestar social de Finlandia y los bajos niveles de desigualdad.