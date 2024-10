¿Qué dijo Yamandú Orsi sobre un posible balotaje con Andrés Ojeda?

”Cómo no voy a estar optimista si tenemos chance de ganar una elección que parecía imposible”, afirmó. “Le vamos a ganar a toda la estadística si esto sale bien y el domingo 27, si ganamos nosotros, le quemamos todos los papeles al Frente Amplio que está preparado hace meses para competir con Álvaro Delgado”, indicó.

“Yo me siento con todas las ganas, la fuerza y la fe para ganarle al Frente en noviembre”, aseguró. “Me encantaría debatir con Orsi (...). Yo les puedo asegurar que si me toca debatir, acá no se aburre nadie”, agregó.

Durante una recorrida por el Espacio Modelo de la fórmula del Frente Amplio, Yamandú Orsi fue consultado sobre si tiene preferencia por alguno de los candidatos en el balotaje y Carolina Cosse respondió: “nosotros preferimos ganar en octubre”.

Por su parte, Orsi señaló sobre Ojeda: “Me llama la atención porque él dice que su referente es Luis Lacalle, está raro. Que un dirigente colorado diga que su referente es un líder de otro partido es raro por lo menos, es extraño”.