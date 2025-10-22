Púrpura fulminante: directora de Primaria y director de Salud explican las medidas adoptadas tras muerte de niño en San Carlos

“Los pasos que se han dado son los que corresponden al protocolo. En primer lugar se dio aviso a la inspección de zona y a la inspección departamental, después se dio aviso al sector de salud, a la división de salud del Codicen, y también se dio aviso a la departamental de la salud, que son quienes dieron las orientaciones a la escuela para que se siguieran los pasos”, dijo Salsamendi a Subrayado este miércoles.

Consultada acerca de por qué no se resolvió cerrar la escuela por unos días, como plantearon algunos padres, la directora de Primaria respondió: “Estamos a los que nos diga salud. No tenemos ningún protocolo que indique que ante una situación de este estilo haya que cerrar el centro educativo. Si salud indica que hay que hacer un cierre, en este caso o en cualquier otro, por cualquier situación ligada a la salud, nosotros por supuesto que adherimos a lo que nos digan. En este caso no se indicó eso. Hemos hecho lo que nos indica salud en este caso”.

Por su parte, el director de Salud de Maldonado, José González, explicó que se hizo una evaluación de riesgo de los contactos del niño y la profilaxis correspondiente con antibióticos, con asesoramiento del ámbito familiar, la escuela y el club deportivo al que concurría el niño.