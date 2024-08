"Pueden gritar todo lo que quieran", dijo Lacalle Pou tras ser increpado por sindicato de Facultad de Medicina

DOCENTES PLANTEO LACALLE

En Maldonado, Lacalle Pou fue consultado sobre el hecho. “Desde que salí presidente a la fecha se han juntado 1-10, creo que eran 10-11 que podían gritar. A mí no me gusta que me griten y aparte no estoy de acuerdo con lo que gritan“, indicó. “Si hay algo que ha demostrado este gobierno es que puede venir cualquier vecino acá donde estamos haciendo la nota, dice lo que se le canta, no va a ser perseguido, no va a ser anotado, no le vamos a buscar el nombre, ni lo vamos a cancelar, porque si uno realmente cree en democracia, la cree que aquel lado y la cree de este“, agregó.

“Me gusta que me griten, no. Estoy de acuerdo con lo que gritan, no. Alguna cosa pueden tener razón, no sé, pero pueden gritar todo lo que quieran”, concluyó.