Publican nuevo libro con revelaciones sobre Harvey Weinstein

El libro, que estará a la venta a partir de este martes, publica íntegramente una carta escrita por Bob Weinstein a su hermano en 2015, y detalla cómo una abogada del productor de Hollywood intentó manchar la reputación de sus presuntas víctimas para desacreditarlas.

Los artículos de las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, del diario The New York Times, sacaron a luz las acusaciones contra Weinstein que dieron origen al movimiento #MeToo contra el abuso sexual.

"Con tu mala conducta has avergonzado a la familia y a la compañía", escribió Bob Weinstein a su hermano y socio en la productora de cine. "Tu reacción fue una vez más echarle la culpa a la víctima".

"Si crees que no hay problemas con tu mala conducta (...) entonces anúncialo a tu esposa y a tu familia", le desafió.

La carta fue publicada parcialmente por el New York Times.

Bob Weinstein dijo a las autoras del libro que vinculó equivocadamente los problemas de su hermano a una adicción al sexo, y que se cansó de intentar que cambiara. "Me agoté... Dije: 'me doy por vencido'".

El libro "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" (Ella dijo: Informar sobre la historia de acoso sexual que ayudó a encender un movimiento), publicado por la editorial Penguin, identifica a fuentes y víctimas antes anónimas y contiene nueva información sobre la red de acuerdos legales secretos que mantuvieron ocultas las acusaciones.

Uno de los abogados de Weinstein, Lisa Bloom, lo acompañó a la redacción del Times hace dos años para presentar información que tenía como objetivo desacreditar a sus acusadoras, entre ellas las actrices Rose McGowan y Ashley Judd, la primera en acusarlo públicamente.

Bloom dijo a las periodistas que "lamentaba profundamente" haber representado a Weinstein y que había cometido "un error colosal".

Weinstein, de 67 años y quien fuera uno de los hombres más poderosos de la industria del cine en Estados Unidos, fue acusado de acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres, incluidas estrellas como Angelina Jolie y Gywenth Paltrow.

El cofundador de Miramax y productor de "Pulp Fiction" siempre insistió en que las relaciones fueron consensuadas.

Un juez de Nueva York aplazó su juicio por agresión sexual hasta enero.