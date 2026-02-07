RECIBÍ EL NEWSLETTER
PSG obligado a pagar 5,9 millones de euros a Mbappé

El PSG deberá realizar el pago en un plazo de ocho días.

Foto: AFP. Kylian Mbappé en PSG.

Condenado en diciembre por un tribunal de París a pagar cerca de 61 millones de euros (72 millones de dólares) a su antigua estrella Kylian Mbappé, el PSG deberá aún abonar 5,9 millones de euros pendientes al jugador, según pudo confirmar este viernes la AFP de una fuente cercana.

Según la fuente, que confirmó una información publicada por el periódico L'Equipe, el PSG deberá realizar el pago en un plazo de ocho días. La cifra corresponde a las vacaciones generadas y no remuneradas por el conjunto parisino al capitán de la selección francesa, que fichó por el Real Madrid en 2024.

El PSG precisó a la AFP que se halla "en conversaciones con los representantes del jugador sobre las modalidades de pago", y que el conjunto de salarios y primas debidas ya han sido abonadas al jugador.

El 16 de diciembre, le Conseil des prud'hommes de París (tribunal laboral) condenó al club a pagar casi 61 millones de euros al jugador, que denunció el impago de salarios, primas y vacaciones al término de su contrato. Los 5,9 millones en cuestión corresponden a este último concepto.

Según otra fuente próxima al caso, el club parisino deberá tomar en unos días la decisión de recurrir o no el dictamen judicial del 16 de diciembre.

FUENTE: AFP.

