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BUSCA AGILIZAR TRÁMITES Y BAJAR COSTOS

Proyecto de competitividad del Ejecutivo ingresó al Senado; "una ley bien orientada", aseguró Botana

"Es bueno desempapelar, alentar la exportación y la competencia, bajar el costo de vida. Es por donde hay que ir; esperemos que el gobierno vaya", afirmó el senador nacionalista.

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El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, una iniciativa que busca dinamizar la economía nacional a través de la eliminación de trabas burocráticas y el fomento de la inversión.

El articulado está integrado por 240 disposiciones, elaborado tras un proceso de diálogo social y técnico. La propuesta legislativa introduce herramientas como la unificación de registros, la implementación de plazos máximos de respuesta estatal bajo la figura del silencio positivo y la digitalización integral de trámites comerciales.

Además, el plan extiende la vigencia de los registros sanitarios a diez años y simplifica los requisitos de traducción, buscando que el Estado sea más ágil ante las necesidades de las empresas y la ciudadanía.

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El proyecto pone un foco especial en el alivio económico de los consumidores y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Entre las medidas más destacadas para el beneficio directo de la población, se encuentra la obligación de exhibir el precio por unidad de medida.

Asimismo, la iniciativa legal promueve la libre competencia mediante la facilitación de importaciones múltiples de un mismo producto y dota de mayor autonomía a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, al tiempo que subsidia un sistema integrado de gestión y facturación gratuito para apoyar el crecimiento de los pequeños emprendedores locales.

El proyecto también tiene artículos vinculados a la protección en salud. Pretende revisión permanente de procesos y trámites para asegurar que cada requisito, cada trámite y cada procedimiento agregue valor real al objetivo que se busca proteger.

La buena regulación no es la que genera más pasos, es la que logra mejores resultados, dice el proyecto.

La iniciativa será tratada en primera instancia en el Senado, para luego dar pasaje a la Cámara de Representantes.

El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, dijo que la ley de competitividad tiene buenas intenciones, pero que habrá que estudiar la aplicabilidad.

"Una ley bien orientada, creo que es bueno desempapelar, alentar la exportación y la competencia, bajar el costo de vida. Es por donde hay que ir; esperemos que el gobierno vaya", afirmó.

Botana indicó que uno de los desafíos es desburocratizar el Estado, pero consideró que la imposición de la guía de carga a las chacras es una contradicción.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, indicó que con esta ley se busca mejorar la competitividad, agilitar trámites, facilitar las exportaciones y las importaciones, y a la vez bajar los costos.

"Ahora queda en manos del Parlamento el debate, la discusión y, en la medida de lo posible, mejorar los contenidos siempre", afirmó. El proyecto contribuye a enfrentar el desafío de la burocracia, consideró.

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