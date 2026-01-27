Prorrogan licitación para realizar obras en curva de Punta Gorda; los trabajos llevarían 6 meses con una inversión de USD 1.000.000

La Intendencia de Montevideo prorrogó la apertura de la licitación para realizar obras en la curva de la rambla de Punta Gorda .

El director de Movilidad, Germán Benítez, dijo a Subrayado que una vez cerrada la licitación comenzará el estudio de los proyectos que presentados para poder comenzar las obras dentro de la primera mitad de este año.

"En esa curva lo que está previsto es una rehabilitación de unos 400 metros de los dos lados de la rambla. Hay que corregir la pendiente de la rambla, es lo que ha generado un poco de problema", señaló.

Y agregó: "Hay que corregir los desagües que hay, que tienen que desaguar todos para un mismo lado. Hay que elevar la vereda, hay que apuntalar el muro de contención de la rambla. Está previsto que sean entre 5 y 6 meses de obras, no es una obra menor".

Benítez agregó que por medio del radar instalado en la zona vienen controlando la velocidad de los vehículo.