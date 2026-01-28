RECIBÍ EL NEWSLETTER
Maldonado

Hallaron un feto en un terreno baldío en Garzón: Policía inició investigación

Un vecino vio el feto y llamó a la Policía, que trabajó en el lugar e inició una investigación en conjunto con la Fiscalía.

Foto: Subrayado. Pueblo Garzón, Maldonado.

Un vecino de Garzón, en Maldonado, halló este miércoles un feto en un terreno baldío. De inmediato llamó a la Policía, que concurrió al lugar.

Así lo informó el jefe de la Policía local, Víctor Trezza. Señaló que Científica trabajó en el lugar y que se inició una investigación en conjunto con la Fiscalía.

Las pericias lograrán determinar las circunstancias del caso. Un forense trabaja por estas horas sobre el feto hallado.

Garzón es una localidad ubicada al norte de José Ignacio, sobre la ruta 9, casi en el límite con el departamento de Rocha.

