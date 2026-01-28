Hallaron un feto en un terreno baldío en Garzón: Policía inició investigación

Un vecino de Garzón , en Maldonado, halló este miércoles un feto en un terreno baldío. De inmediato llamó a la Policía , que concurrió al lugar.

Así lo informó el jefe de la Policía local, Víctor Trezza. Señaló que Científica trabajó en el lugar y que se inició una investigación en conjunto con la Fiscalía.

Las pericias lograrán determinar las circunstancias del caso. Un forense trabaja por estas horas sobre el feto hallado.

El caso fue derivado, a su vez, al Departamento de Homicidios de Maldonado.

Garzón es una localidad ubicada al norte de José Ignacio, sobre la ruta 9, casi en el límite con el departamento de Rocha.