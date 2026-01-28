Un vecino de Garzón, en Maldonado, halló este miércoles un feto en un terreno baldío. De inmediato llamó a la Policía, que concurrió al lugar.
Hallaron un feto en un terreno baldío en Garzón: Policía inició investigación
Un vecino vio el feto y llamó a la Policía, que trabajó en el lugar e inició una investigación en conjunto con la Fiscalía.
Así lo informó el jefe de la Policía local, Víctor Trezza. Señaló que Científica trabajó en el lugar y que se inició una investigación en conjunto con la Fiscalía.
Las pericias lograrán determinar las circunstancias del caso. Un forense trabaja por estas horas sobre el feto hallado.
Seguí leyendo
Un hombre de 28 años fue apuñalado y lo dejaron grave en Barrio Sur
El caso fue derivado, a su vez, al Departamento de Homicidios de Maldonado.
Garzón es una localidad ubicada al norte de José Ignacio, sobre la ruta 9, casi en el límite con el departamento de Rocha.
Lo más visto
INUMET
Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
Robo en un shopping
Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
inumet
Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
CONFERENCIA DEL MEF
Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
pronóstico
Dejá tu comentario