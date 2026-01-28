RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Caluroso e inestable, con lluvias aisladas; así continúa la semana, según el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable y caluroso en los próximos días, con temperaturas que siguen cerca de 40º en el norte, y 30º en el sur. Los detalles día a día.

rambla-de-montevideo-bicicleta-cielo-despejado-sin-nubes-cisneros-pronostico

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable y caluroso en los próximos días, con temperaturas que siguen cerca de 40º en el norte, y 30º en el sur. Los detalles día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta cálida con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose las zonas centro y norte, lo que podría generar algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado, observándose leve descenso de temperatura hacia la noche.

El jueves se espera una mañana templada a cálida aun con restos de nubosidad en la zona noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniéndose templado en la noche.

sigue el tiempo caluroso y pesado, ahora inestable y con lluvias aisladas
Seguí leyendo

Sigue el tiempo caluroso y pesado, ahora inestable y con lluvias aisladas

El viernes la mañana se presentará templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso, observándose aumento de nubosidad en la noche en la costa este, inestabilizando la zona.

Miércoles 28

Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º

Jueves 29

Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º

Viernes 30

Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 19º

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado, archivo.
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
inumet

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
en pocitos

Rapiñaron un local de tecnología en un shopping: uno de los delincuentes fue retenido por un guardia
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo, Montevideo.
balaceras en montevideo

Tres baleados en la madrugada en Maroñas y Jardines: uno es un adolescente de 17 años y está grave
Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.
Ministro del Interior

Carlos Negro va hoy al Parlamento convocado por la oposición para responder sobre indicadores de delitos y plan de seguridad
Paro de Adeom en Montevideo. Foto: FocoUy
PARO DESDE LA HORA 11

Paro de Adeom Montevideo por asamblea para discutir convenio colectivo con aumento salarial

Dejá tu comentario