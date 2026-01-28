Caluroso e inestable, con lluvias aisladas; así continúa la semana, según el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable y caluroso en los próximos días, con temperaturas que siguen cerca de 40º en el norte, y 30º en el sur. Los detalles día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta cálida con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose las zonas centro y norte, lo que podría generar algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado, observándose leve descenso de temperatura hacia la noche.

El jueves se espera una mañana templada a cálida aun con restos de nubosidad en la zona noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniéndose templado en la noche.

El viernes la mañana se presentará templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso, observándose aumento de nubosidad en la noche en la costa este, inestabilizando la zona. Miércoles 28 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º Jueves 29 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º Viernes 30 Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 19º

Temas de la nota caluroso