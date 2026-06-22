Productores de Tacuarembó cosecharon boniato gigante: pesó casi 9 kilos, "nunca nos había pasado"

Productores del departamento de Tacuarembó cosecharon un boniato que pesó casi 9 kilos; el boniato gigante causó sorpresa en la zona de Cuchilla Casa de Piedra.

Al momento está en exposición en la avenida Oribe y Ortiz de Ayala, en la capital departamental.

Una de las productoras rurales dijo a Subrayado que fue un año de muy buena producción. "Cosechamos boniatos muy grandes y la verdad que nunca nos había pasado un boniato tan grande así", contó.

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Además, comentó que la tierra de Cuchilla Casa de Piedra ayuda y se dieron las condiciones.

La productora explicó que a medida que el boniato madura, va reduciéndose.

"Nos han propuesto comprarlo, hay muchos interesados. No hemos decidido todavía. La verdad que están super ricos, tanto para dulce como para lo que sea. Lo han llevado mucho para las ollas", relató.