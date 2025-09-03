RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIFUNDEN VIDEOS

Productores denuncian derrame de leche en Florida y lo atribuyen a retrasos en la recolección por medidas

La distribución de productos de Conaprole es un 50% menos de lo que solicitan los comerciantes.

productores-leche-derramada-florida

La Asociación Nacional de Productores de Leche(ANPL) denunció nuevamente derrame de leche, ahora en un tambo de Florida. Los productores damnificados prefirió no salir públicamente.

El presidente de la ANPL, Álvaro Quintans, explicó que las vacas deben ordeñarse y que el derrame es consecuencia de las demoras de los trabajadores para recolectar la leche. Este producto no puede entregarse directamente para consumo porque la distribución de leche cruda está prohibida.

Varios videos a los que accedió Subrayado ilustran lo ocurrido con los productores en las últimas horas.

Foto: Presidencia. Archivo.
Delincuentes rapiñaron a trabajadoras de una policlínica en Lezica y el sindicato resolvió paro

Conaprole aseguró que las medidas del sindicato generan consecuencias diarias graves y en un comunicado indicó que debido al desborde de los tanques de frío 12 productores se vieron afectados en un hecho sin precedentes.

Este conflicto con el sindicato sucede luego de dos años de extremas dificultades climáticas y de problemas de competitividad.

El presidente de Instituto de la Leche, Ricardo de Izaguirre, repasó los intentos por acercar a las partes y enfatizó que en los últimos años 10 años 700 productores dejaron de remitir a la industria.

El 75% de la producción se exporta. Hace una década, el sector crecía a 4% anual pero se estancó también por condiciones internas.

Este año, el clima y los precios internacionales comienzan a ser más favorables. El precio de referencia es el de la leche en polvo entera. Su valor está en 4.000 dólares la tonelada. El año pasado, estaba a 3.500 dólares.

Pero con el conflicto en curso, este dato no termina de satisfacer. Además de las complicaciones a la operativa diaria, Conaprole denuncia la pérdida de 139.000 litros suero líquido de manteca en Florida con destino al exterior.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) ha realizado paros en las últimas semanas y medidas distorsivas. Se opone al cierre de la planta de Conaprole en rivera y anunció una serie de asambleas para setiembre.

DISTRIBUCIÓN

En tanto, la Asociación de Distribuidores de Conaprole planteó las dificultades para cumplir con la entrega de productos a los comerciantes.

Durante esta jornada, procuran cargar más para garantizar las entregas del jueves debido a que ese día no contarán con despacho. El sindicato realizará una serie de asambleas.

La abogada y distribuidora, Natalia Pena, indicó a Subrayado que faltó leche especialmente los días de paro y/o asambleas y mencionó que actualmente las entregas son un 40 o 50% menos de lo que solicita el comerciante.

FALTANTE PRODUCTOS

