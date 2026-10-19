Procesaron en Argentina a dos sospechosos de ser los sicarios que mataron a un narco uruguayo en Palermo

La Justicia argentina procesó a dos hombres que son sospechosos de haber matado al narco uruguayo Carlos Andrés Migales Viera en un apartamento en Palermo.

El uruguayo había viajado a Argentina para esconderse, porque sabía que lo querían ultimar. Allí, dentro del apartamento que había alquilado, recibió al menos ocho disparos. Las pistolas que utilizaron los delincuentes que lo mataron tenían silenciador, informaron medios argentinos.

Los sospechosos fueron detenidos poco después del crimen y este lunes procesados -similar a la imputación en Uruguay-. Ahora, Cristian Nahuel Paiva (de 21 años) y Ulises Aladro (de 22) van a prisión mientras sigue la investigación, cuya principal hipótesis es que un enfrentamiento entre bandas en Montevideo llegó hasta la otra orilla y estos dos delincuentes eran sicarios contratados. Un tercer joven que había sido detenido junto a ellos fue liberado este lunes, informó La Nación. Sin embargo, el día del crimen fueron tres personas las que dispararon, por lo que se sigue buscando a otro participante.

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El fiscal argentino que lleva el caso es Anselmo Castelli.

Otro intento de asesinato a Migales

Carlos Andrés Migales Viera tenía 31 años y su historial delictivo comenzó cuando era menor. En reiteradas ocasiones, la Justicia dispuso que fuera entregado a los mayores responsables luego de haber pasado por varias comisarías.

En 2014, fue enviado a la cárcel por rapiña y, a partir de ahí, sumó antecedentes penales por suministro de drogas y, más tarde, por homicidio.

Migales se movía en el barrio Villa Española, donde terminó integrándose al clan de Los Puglia, pese a que no comparte parentesco con ellos. Sin embargo, pasó a ser una figura relevante dentro de ese grupo criminal, que opera con la venta de drogas. La Policía también lo vincula a otras personas del barrio Marconi.

Desde hacía al menos dos meses lo buscaban para matarlo, según supo Subrayado de fuentes policiales. Uno de esos episodios ocurrió el 1.° de agosto en Villa Colón.

Eran poco más de la una de la mañana del sábado 1.° de agosto cuando su auto fue atacado a tiros. El BMW de Migales circulaba por Santa María y Montalvo. Adentro iba un hombre de 31 años, familiar de Migales y con antecedente por contrabando, y su esposa, una mujer de 30 años.

Esa noche, los delincuentes iban en una camioneta blanca, llevaban sirenas y una matrícula policial apócrifa. Se hicieron pasar por policías y, cuando el conductor aminoró la marcha, lo atacaron a tiros, pensando que quien estaba dentro del auto era su dueño, Andrés Migales. Por eso, el intento de homicidio se frustró.

El familiar de Migales recibió disparos en la espalda, el brazo y la pierna, pero estaba fuera de peligro, al igual que su pareja.

En Argentina, Migales había alquilado el apartamento mediante una plataforma el día anterior a su asesinato. Estaba con su pareja, que resultó ilesa. Los sospechosos fueron detenidos a un kilómetro de la vivienda. Además, los investigadores incautaron un arma con silenciador.