Principal incendio forestal en Patagonia argentina consume 3.500 hectáreas

Las llamas se elevan sobre los cerros que bordean el lago Epuyén y grandes humaredas cubren el antes idílico paisaje andino; han miles de personas evacuadas.

El principal foco de incendio forestal en la Patagonia argentina consumía hasta este viernes unas 3.500 hectáreas y ha provocado la evacuación de miles de personas, confirmaron autoridades de la provincia de Chubut (sur).

Desde el lunes, el balneario de Puerto Patriada, unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, sufre uno de los siniestros más importantes de una serie de incendios forestales en varias provincias patagónicas.

El gobernador Ignacio Torres aseguró en X que en ese poblado andino de unos 50 habitantes el fuego "lleva afectadas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo" y que la fiscalía determinó que "fue iniciado de forma intencional, mediante el uso de acelerantes".

Las llamas se elevan sobre los cerros que bordean el lago Epuyén y grandes humaredas cubren el antes idílico paisaje andino.

Unos 3.000 turistas en Puerto Patriada y ocho familias de la zona aledaña Coihue, cerca de la localidad de Epuyén, al sur del lago, fueron evacuados, precisó Torres. Al menos 10 casas fueron afectadas por las llamas.

El riesgo de incendio era previsible desde mayo del año pasado porque "Chubut marcó registros históricos en déficit de precipitaciones, en orden del 50%", dijo este viernes al canal TN Ariel Amthauer, director de incendios del Parque Nacional Los Alerces.

"Muchos de los arroyos de los cuales nos podemos proveer de agua para enterrar motobombas están secos (...) hay lagunas que están llegando a niveles mínimos", señaló Amthauer.

Además de Chubut, hay incendios forestales en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, según la Agencia Federal de Emergencias.

Cientos de brigadistas combaten el fuego con el apoyo de helicópteros y aviones hidrantes.

Amthauer agregó que "el comportamiento de incendio para hoy y mañana (viernes y sábado) la verdad que no es alentador (...) y para el resto del verano la proyección, por ahora, no es buena. En enero no estamos viendo precipitaciones y en febrero muy poco".

Torres aseguró que "los miserables que prendieron fuego van a terminar presos" y anunció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 33.000 dólares) para quienes aporten datos sobre el siniestro.

