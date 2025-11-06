RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARO ESTE JUEVES POR AGRESIÓN

Primaria informó que "por falta de tiempo" no pudo coordinar la alimentación de niños durante el paro de este jueves

El paro de este jueves en las escuelas de Montevideo fue resuelto el miércoles de tarde. Primaria dijo que “por falta de tiempo” no se pudo coordinar la alimentación en escuelas sedes.

comedor-escuela-sin-niños

El sindicato de maestros realiza este jueves un paro de 24 horas por la agresión a niños, padres y docentes en la escuela 123 de Flor de Maroñas el miércoles pasado el mediodía, cuando los escolares salían del turno matutino.

Ante esta situación, la Dirección de Primaria informó que “por falta de tiempo” se vio imposibilitada de coordinar toda la logística que se despliega los días de paro para cumplir con el servicio de alimentación escolar.

En un comunicado publicado en las últimas horas, Primaria indica que en las escuelas que este jueves estén abiertas y con presencia de docentes “los comedores funcionan con normalidad”.

“En escuelas sin docentes no se brinda el servicio de alimentación”, agrega el comunicado oficial.

“En escuelas sin presencia de docentes que reciben servicios transportados, no funcionan los comedores y los alimentos del día se donan a los lugares que vamos a comunicar”, indica Primaria, y finaliza: “En está oportunidad no se organizan sedes por falta de tiempo para coordinarlas y comunicarlas”.

Comunicado Primaria

