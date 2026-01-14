RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Presidente Yamandú Orsi participa de reunión de análisis de la situación regional e internacional

La reunión se realiza en el Centro de Formación para la Integración Regional. Orsi participa junto a la vicecanciller Valeria Csukasi y dirigentes como Enrique Iglesias o asesores como Álvaro Padrón.

Presidente Yamandú Orsi. Foto: FocoUy

Presidente Yamandú Orsi. Foto: FocoUy

El presidente Yamandú Orsi participa desde las 10:30 de este miércoles de una reunión de análisis de la situación regional e internacional en el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), en el Prado, Montevideo.

El encuentro de análisis se realiza pocos días antes de firmar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (el sábado 17 en Asunción) y cuando la agenda internacional está centrada en buena medida en las decisiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

En ese marco se inscribe la detención en Carácas de Nicolás Maduro a manos de un comando militar de Estados Unidos y su traslado a Nueva York para que sea juzgado por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo.

A su vez, las afirmaciones de Trump sobre posibles intervenciones en Colombia y Cuba, así como la pretensión de anexar Groenlandia, se suman a un escenario internacional y regional convulsionado.

De la reunión con Orsi participan la vicecanciller Valeria Csukasi, el histórico dirigente de organismos internacionales Enrique Iglesias, y el asesor de política internacional del presidente Álvaro Padrón, entre otros.

