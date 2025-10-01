Ingresos de Álvaro Danza son de 639.700 pesos al mes, según la declaración jurada que presentó ante la Jutep

La Junta de Transparencia y Ética Pública difundió en los últimos días la declaración jurada del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , donde se indica que sus ingresos totales son de 639.700,00 pesos uruguayos.

El desglose de sus ingresos es el siguiente: por el Fondo Nacional de Recursos 5000 pesos, por 50.000 por CAMS, 266.000 por la Asociación Española, 130.000 por ASSE, 50.000 por la Médica Uruguaya y 78.000 por la Facultad de Medicina. Además percibe rentas por 22.000 y 38.700 pesos.

En cuanto al patrimonio neto de Danza, que contempla tanto sus ingresos, como sus bienes y lo que comparte con su esposa, es de 28.557.500 de pesos.

El presidente de ASSE viene siendo cuestionado por políticos de la oposición por mantener su vínculo laboral con mutualistas privadas luego de haber asumido el cargo. "No está priorizando la salud de la gente", sostuvo el senador colorado Andrés Ojeda, la semana pasada.

En esos días, en diálogo con Arriba Gente, Danza respondió: “De nuestra parte es absolutamente sostenible, vamos a seguir para adelante, tenemos el respaldo de la ministra, del presidente y sobre todo el respaldo de nuestra conciencia, de que estamos haciendo las cosas bien y trabajando con compromiso por y para la gente”.