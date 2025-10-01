RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE DE ASSE

Ingresos de Álvaro Danza son de 639.700 pesos al mes, según la declaración jurada que presentó ante la Jutep

De sus ingresos, 130.000 son por su cargo como presidente de ASSE, indica el documento.

Álvaro Danza en Arriba Gente, lunes 22 de setiembre de 2025.&nbsp;

Álvaro Danza en Arriba Gente, lunes 22 de setiembre de 2025. 

La Junta de Transparencia y Ética Pública difundió en los últimos días la declaración jurada del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, donde se indica que sus ingresos totales son de 639.700,00 pesos uruguayos.

El desglose de sus ingresos es el siguiente: por el Fondo Nacional de Recursos 5000 pesos, por 50.000 por CAMS, 266.000 por la Asociación Española, 130.000 por ASSE, 50.000 por la Médica Uruguaya y 78.000 por la Facultad de Medicina. Además percibe rentas por 22.000 y 38.700 pesos.

En cuanto al patrimonio neto de Danza, que contempla tanto sus ingresos, como sus bienes y lo que comparte con su esposa, es de 28.557.500 de pesos.

Fotos: Policía Caminera. Vehículos involucrados en el accidente en ruta 8.
Seguí leyendo

Operaron al presidente y al gerente de ASSE luego del accidente que sufrieron en ruta 8

El presidente de ASSE viene siendo cuestionado por políticos de la oposición por mantener su vínculo laboral con mutualistas privadas luego de haber asumido el cargo. "No está priorizando la salud de la gente", sostuvo el senador colorado Andrés Ojeda, la semana pasada.

En esos días, en diálogo con Arriba Gente, Danza respondió: “De nuestra parte es absolutamente sostenible, vamos a seguir para adelante, tenemos el respaldo de la ministra, del presidente y sobre todo el respaldo de nuestra conciencia, de que estamos haciendo las cosas bien y trabajando con compromiso por y para la gente”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA BULLRICH

Detuvieron en Perú al Pequeño J, el joven sospechoso del triple femicidio en Argentina
INFILTRADOS

Ciberdelincuentes venden datos con información de uruguayos: experto explicó la maniobra
MALDONADO

Femicidio en Punta Colorada: piden 30 años de prisión para el autor, más 15 de medidas eliminatorias
SINIESTRO EN RUTA

Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Uno de los vehiculos utilizados por los delincuentes que perpetuaron el atentado. 
Policiales

Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó video
MONTEVIDEO

Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó
Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura video
VENENOSAS Y AGRESIVAS

Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura

Dejá tu comentario