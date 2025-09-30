Femicidio en Punta Colorada: piden 30 años de prisión para el autor, más 15 de medidas eliminatorias

Este lunes terminó el juicio oral por el femicidio de Karina Funes, una mujer de 53 años que ocurrió en Punta Colorada , el 6 de mayo de 2024.

La Fiscalía pidió 30 años de cárcel más medidas eliminatorias que suman 45 años para el autor del hecho, un hombre de 57 que era pareja de la víctima.

En la tarde del 6 de mayo de 2024, el hombre le disparó a la víctima y huyó hacia Piriápolis en una camioneta. Intentó autoeliminarse pero sobrevivió y se recuperó.

Momentos antes, el femicida había sido citado por la Policía y tenía prohibido acercarse a su víctima, tras una denuncia por parte de esta.