Presidente Orsi participa del bicentenario del Desembarco de los 33; es su primera aparición pública después del caso Cairo

El mandatario escribió: "En virtud de los hechos de público conocimiento la ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia. He decidido aceptarla. Tema resuelto".

Cecilia Cairo renunció al cargo en las últimas horas de este jueves y compartió un comunicado: "Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no", agregó.

"Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado. Nos encontraremos con todas aquellas y aquellos que militen en donde la pobreza y la injusticia estén presentes. Habrá patria para todos", finalizó Cairo.