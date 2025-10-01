Hospital de Clínicas: sindicato de trabajadores hace paro este jueves en reclamo de presupuesto

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) convocó a realizar un paro de 24 horas este jueves, en reclamo de más presupuesto para el centro universitario. La Universidad de la República pidió un 52% de incremento, del cual el 20% sería destinado al Clínicas.

Sin embargo, la dirigenta Mariana Montañez señaló que ese pedido no fue atendido por el Poder Ejecutivo. Y por eso los trabajadores agremiados realizarán un paro.

Se mantienen las cirugías o las atenciones que no se pudieron recoordinar. Y estará trabajando con normalidad el sector de urgencias y emergencias.

En consecuencia, toda la otra atención estará paralizada, dependiendo del nivel de acatamiento de los trabajadores.

Montañez dijo a Subrayado que, como sindicato, pidieron una reunión con la Secretaría de Presidencia para detallar cuáles son las necesidades del hospital universitario.