Presidente electo de Bolivia recibió el llamado de Donald Trump: "hay que abrir Bolivia al mundo", dijo Rodrigo Paz

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, dijo que recibió las felicitaciones de Donald Trump y que cuenta con Estados Unidos para “ser parte de las soluciones” a futuro.

Presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz en su discurso tras ganar el balotaje este domingo. Foto: AFP

El presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz (centro derecha) afirmó que el país comienza a recuperar "paso a paso" su lugar en la escena internacional, después de 20 años de gobiernos socialistas.

El economista de 58 años ganó el balotaje por la Presidencia con 54,6% de los votos, contra 45,4% del exmandatario Jorge Quiroga, según el cómputo oficial con el 97% escrutado.

"Bolivia vuelve a recuperar, paso a paso, su escenario internacional (...). Hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol", dijo el presidente electo, en un hotel del centro de La Paz ante sus seguidores.

En 2008, el entonces gobierno del líder cocalero Evo Morales (2006-2019) expulsó al embajador estadounidense, lo que implicó una ruptura de relaciones diplomáticas con Washington.

Desde entonces, acusó reiteradamente al país norteamericano de conspirar contra Bolivia.

Las relaciones no se retomaron durante el gobierno del izquierdista Luis Arce (2020-2025), su exaliado. Bajo su administración, estrechó lazos con Venezuela y potencias emergentes como China, Rusia e Irán.

"Después de dos décadas de malos manejos, la elección de Paz marca una oportunidad de transformación para ambas naciones", señaló este domingo Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, en un comunicado oficial.

Durante su discurso en La Paz, el presidente electo señaló que recibió también una felicitación de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un secretario.

Paz aseguró que espera conseguir un "respaldo" para que el país más rico del mundo "sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre", cuando asumirá el poder.

FUENTE: AFP

