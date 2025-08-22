RECIBÍ EL NEWSLETTER
BUENOS AIRES

Presidente de Chile anunció la liberación de 104 hinchas detenidos por incidentes en Independiente-Universidad de Chile

Los 104 hinchas fueron detenidos por los graves incidentes en el partido Independiente – Universidad de Chile. Hay 19 hinchas hospitalizados.

Hinchas de Universidad de Chile reclamaban al jueves la liberación de sus compatriotas. El presidente de Chile anunció este viernes que fueron liberados. Foto: AFP

Boric envió a Buenos Aires a su ministro de Interior para supervisar el estado de los hinchas heridos y detenidos en el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana, que fue cancelado al minuto 48 tras los violentos enfrentamientos entre ambas barras.

"Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina", afirmó el mandatario en su cuenta de X el viernes de madrugada.

"Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas", agregó.

Unos 19 chilenos fueron hospitalizados, tres de ellos heridos de gravedad, según el gobierno.

Uno de los heridos con traumatismo de cráneo se arrojó al vacío desde la tribuna cuando fue acorralado por hinchas locales.

El ministro Elizalde tenía previsto el viernes visitar el hospital Fiorito de Buenos de Aires.

FUENTE: AFP

