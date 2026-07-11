Durante las vacaciones de invierno se mantuvo el servicio de alimentación para estudiantes en todo el país. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, realizó un balance positivo de el uso del servicio de alimentación, y destacó que más de 4.000 niños y jóvenes asistieron a los comedores.
ANEP evaluó positivamente sistema de alimentación en vacaciones; 4.000 usuarios en comedores
En 2026 se inauguraron 61 nuevas aulas comedor destinadas a estudiantes de educación media como parte de la política de ampliación del tiempo educativo.
El jerarca dijo que este año “con la novedad de que este año el sistema de alimentación se armó entre la alimentación de Primaria, la alimentación de educación media básica, en esto de la construcción de un programa de alimentación escolar para educación media que Uruguay no tenía. Esto implicó que no importaba en qué nivel educativo estabas podías asistir a cualquiera de estos comedores que estuvieron abiertos”.
En 2026 se inauguraron 61 nuevas aulas comedor destinadas a estudiantes de educación media como parte de la política de ampliación del tiempo educativo.
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