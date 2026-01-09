Presidencia de la República rechazó el pedido de acceso a la información pública presentado por el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien pretendía conocer los detalles sobre la denuncia penal contra el astillero Cardama y sus posteriores ampliaciones.
Presidencia negó a Ojeda acceso a denuncia sobre Cardama y resolvió la reserva de información y documentación
“Entregar la información peticionada haría incurrir a la Presidencia de la República en responsabilidad por violentar la reserva legal expresamente dispuesta por el Código del Proceso Penal y la reserva administrativa antes relacionada”, afirma la resolución.
Según comunicaron desde Presidencia, la resolución fue firmada por el secretario, Alejandro Sánchez, el pasado 7 de enero. Sin embargo, dicha resolución indica que el pasado 23 de diciembre, la Presidencia “clasificó como reservada toda la información y documentación contenida y relacionada en la denuncia penal y posteriores ampliaciones formuladas por la Presidencia de la República ante la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, concernientes al contrato de construcción y venta de buques Offshore Patrol Vessel (OPV), celebrado con fecha 15 de diciembre de 2023, entre la República Oriental del Uruguay y la empresa Francisco Cardama S.A’”.
La resolución agrega que “entregar la información peticionada haría incurrir a la Presidencia de la República en responsabilidad por violentar la reserva legal expresamente dispuesta por el Código del Proceso Penal y la reserva administrativa antes relacionada”.
En la resolución, indica que por lo argumentado no es posible acceder a lo solicitado por Andrés Ojeda al amparo de la ley 18.381, del 17 de octubre de 2008.
