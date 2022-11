"Presidencia es la única institución que ha demostrado preocupación", dice fiscal Gabriela Fossati

Fossati indicó que “las presiones de uno y otro lado no le hacen bien a la Justicia que dicen proteger”.

“Los hechos que se investigan vienen desde hace años. Junto a mi equipo hemos logrado avanzar muchísimo. Lo que no se puede obtener , no se puede. Hicimos mucho, lo que nunca antes se había conseguido en este tema”, agregó.

La representante del Ministerio Público sostuvo que la “institucionalidad debería ser respetada por todos”. A pedido de la Presidencia la fiscal Fossati aceptó (según dijo a El Observador) no acceder a los mensajes de celular entre Astesiano y Lacalle Pou. En ese contexto Fossati sostuvo: "Presidencia de la Nación es la única institución que ha demostrado preocupación, que ha sido proactiva, que me ha entregado información sin que lo hayamos pedido, porque no tenía ni tengo fundamentos para hacerlo hasta ahora".

Además, agregó, que “los derechos individuales se respetan. La seguridad de menores tiene especial protección legal, constitucional y convencional. Esta Fiscal no se apartará un solo paso de la legalidad”.

Fossati concluyó el mensaje diciendo que no tiene “inconveniente” en que la sustituyan si la “jerarquía lo entiende necesario”. “Ya fui investigada y el jerarca recibió un dossier con información privada. Todavía espero explicaciones de quién lo preparó y porqué fue recibido”, finalizó.