Presentaron nuevo programa para atender a personas en calle que aborda adicciones y salud mental

El gobierno presentó un nuevo programa que ayudará a atender a personas en situación de calle por medio del cual se abordará la salud mental y las adicciones.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, explicó que el plan tiene cuatro componentes relevantes, uno de ellos refiere al desarrollo de policlínicos móvil que irán a los refugios, el segundo refiere a la unidad de enlace en la que colabora la Secretaría Nacional de Drogas, el tercero a la disponibilizar al Mides predios que están sin uso y que pueden servir a la estrategia diseñada por la cartera y, por último aumentar la capacidad hospitalaria.

"Hoy tenemos dos mil camas de cuidados moderados en la región sur, incluyendo las camas del Hospital de Clínicas (...) pero tenemos 15% de esas camas ocupadas con personas que tienen problemática social y que requieren una salida, entonces vamos a ampliar nuestra capacidad instalada (...) vamos a arrendar las instalaciones del sanatorio uno del Casmu que viene deshabitado desde hace siete años y que está en buenas condiciones", comentó.

Seguí leyendo Gonzalo Moratorio sobre el apoyo de la gente: "Nunca esperé una muestra de afecto tan significativa"

CIVILA PLAN

En el marco de dicha presentación, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó el trabajo entre instituciones que se realizará pensando en las personas más vulnerables, la unificación de las puertas de entrada, y la importancia de que el Estado vaya a la personas en vez de esperar que ellas vayan al él.

Civila destacó que mediante la utilización de la Alerta roja, instrumento del Sinae, vienen trabajando para sacar a las personas de la calle.

"Esta herramienta nos permitió dar un salto en la coordinación entre las instituciones para atender la emergencia (...) tenemos alrededor de 500-600 personas más en el sistema de las que habitualmente teníamos", indicó.