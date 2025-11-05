Presentaron libro "La Coalición Republicana": "Un análisis pormenorizado filosófico, político y de futuro", dijo su autor

Se realizó este miércoles en la Fundación Verde, la presentación del libro sobre la Coalición Republicana , del analista político Francisco Faig .

La actividad contó con la participación de diversas figuras del Partido Colorado y del Partido Nacional. La presentación estuvo a cargo de los senadores Andrés Ojeda y Javier García.

Faig dijo a Subrayado que le pareció que se estaba con tiempo antes del próximo ciclo electoral del 2029, para realizar un análisis pormenorizado filosófico, político y de futuro sobre los argumentos sólidos de qué es lo que conviene.

"Nadie está pensando de que desaparezcan los colorados ni que desaparezcan los blancos, nadie está pensando una fusión partidaria sino una alianza que permita tener más respaldo político y llevar al país en un rumbo que los republicanos queremos que tome".

OJEDA LIBRO

Por su parte, el senador colorado señaló que se trata de un libro muy profundo que "termina con el talenteo" y que pone datos y una progresión cronológica con una análisis a fondo.

"La discusión no es la pequeña discusión sobre el lema común, que es lo que todo el mundo quiere saber y preguntar. La discusión es qué futuro queremos y a parte yo creo que esto reivindica plenamente la identidad de los partidos políticos porque no hay coalición fuerte sin partidos fuertes que la sostengan".

El senador nacionalista dijo que existe un reclamo de la opinión pública a la coalición de empezar a hablar para que no vuelva a ocurrir lo de octubre del 2024 donde obtuvieron más votos, pero menos bancas porque se votó dividido.

"Hay lecciones que dio la gente (...) ellos nos dijeron es por acá el camino (...) es más coalicionista la gente que muchos dirigentes.