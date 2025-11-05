Ceres presentó informe a autoridades sobre educación dual: "Hubo un acuerdo profundo en avanzar en ese camino", dijo Munyo

Ceres presentó un informe sobre el potencial de la educación dual a las autoridades de ANEP, UTEC, Inefop y las Cámaras Empresariales.

El presidente del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ignacio Munyo, dijo a Subrayado que el informe mide cuánto podría mejorar el resultado educativo en Uruguay si se incluyera una relación más cercana entre el mundo académico y laboral.

Dicho informe fue presentado públicamente ante las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, de la Universidad Tecnológica del Uruguay, del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y de las Cámaras Empresariales.

"En todos los casos hubo un acuerdo profundo en que es importante avanzar por este camino, en darle más contenido laboral a la formación".

Consultado por Subrayado sobre lo que hace falta para que las empresas participen activamente, Munyo indicó que las empresas señalaron que la burocracia no ayuda y que los incentivos se hacen muy lentos a la hora de ponerlos en práctica y de aprobarse.

"Necesitamos voluntad. Acá hay un problema reconocido por todos. Hay una solución que ha funcionado a nivel mundial y que está funcionado a pequeña escala en Uruguay. Está todo el sistema involucrado tanto público como privado a favor. Ahora lo que falta es acción, voluntad y acción".