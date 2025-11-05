RECIBÍ EL NEWSLETTER
SOCIEDAD

Ceres presentó informe a autoridades sobre educación dual: "Hubo un acuerdo profundo en avanzar en ese camino", dijo Munyo

El presidente del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ignacio Munyo, dijo a Subrayado que está todo el sistema involucrado tanto público como privado a favor y que ahora lo que falta es acción, voluntad y acción.

ceres-munyo-informe

Ceres presentó un informe sobre el potencial de la educación dual a las autoridades de ANEP, UTEC, Inefop y las Cámaras Empresariales.

El presidente del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ignacio Munyo, dijo a Subrayado que el informe mide cuánto podría mejorar el resultado educativo en Uruguay si se incluyera una relación más cercana entre el mundo académico y laboral.

Dicho informe fue presentado públicamente ante las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, de la Universidad Tecnológica del Uruguay, del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y de las Cámaras Empresariales.

presentaron libro la coalicion republicana: un analisis pormenorizado filosofico, politico y de futuro, dijo su autor
Seguí leyendo

Presentaron libro "La Coalición Republicana": "Un análisis pormenorizado filosófico, político y de futuro", dijo su autor

"En todos los casos hubo un acuerdo profundo en que es importante avanzar por este camino, en darle más contenido laboral a la formación".

Consultado por Subrayado sobre lo que hace falta para que las empresas participen activamente, Munyo indicó que las empresas señalaron que la burocracia no ayuda y que los incentivos se hacen muy lentos a la hora de ponerlos en práctica y de aprobarse.

"Necesitamos voluntad. Acá hay un problema reconocido por todos. Hay una solución que ha funcionado a nivel mundial y que está funcionado a pequeña escala en Uruguay. Está todo el sistema involucrado tanto público como privado a favor. Ahora lo que falta es acción, voluntad y acción".

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO

Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN

Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
POR "DECLARACIONES MISÓGINAS"

Edil del FA, en representación de colectivo feminista, pide eliminar al Pelado Cordera de grilla de Semana de Rocha

Te puede interesar

Imputaron a Luis Alberto Betito Suárez por posesión de sustancias estupefacientes; cumplirá prisión preventiva video
POR EL PLAZO DE 180 DÍAS

Imputaron a Luis Alberto "Betito" Suárez por posesión de sustancias estupefacientes; cumplirá prisión preventiva
Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente video
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
Presidente Yamandú Orsi viajará a Bolivia para la participar en la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz
LA PAZ

Presidente Yamandú Orsi viajará a Bolivia para la participar en la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz

Dejá tu comentario