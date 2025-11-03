RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIPUTADO PABLO ABDALA

Presentan proyecto de ley para que hijos mayores de 25 años puedan reclamar la filiación materna y paterna

El proyecto de ley que presentó el diputado Pablo Abdala busca equiparar la situación de hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Hoy el límite para conocer la filiación es 25 años.

El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional presentó un proyecto de ley para que los hijos mayores de 25 años puedan reclamar su filiación materna y paterna legal.

La iniciativa busca equiparar la situación entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. La normativa actual habilita a que los hijos extramatrimoniales puedan reclamar la filiación legal hasta cumplir 25 años, después ya no pueden.

“El primer y más trascendente cambio que introduce el proyecto consiste en derogar el límite de 25 años establecido por el artículo 198 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), que impide al hijo biológico extramatrimonial iniciar la acción de investigación de filiación una vez alcanzada esa edad. El proyecto constituye de esta forma, una reforma de justicia histórica, en tanto suprime una limitación que desconocía la igualdad de derechos entre los hijos y que, como señala la doctrina más recibida, respondía más a razones morales y patrimoniales del siglo XIX que a la estructura actual del derecho de familia”, dice el fundamento del proyecto de ley presentado por Abdala.

Consejo de Ministros analiza con Orsi cambios al presupuesto y el caso Cardama

“La supresión de dicho plazo pone fin a una de las últimas formas de desigualdad legal entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, contraria al principio de igualdad de los hijos consagrado en el artículo 42 de la Constitución de la República y en el artículo 17.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que dispone expresamente que la ley ebe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”, agrega el texto.

