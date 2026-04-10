Presentan proyecto de justicia terapéutica como alternativa a la prisión para adictos que comentan delitos leves

El diputado del Partido Colorado, Rodrigo Martínez, presentó un proyecto de ley de justicia terapéutica como alternativa para las personas en conflicto con la ley penal que tengan un problema abusivo de drogas o alcohol y cometan delitos leves.

Martínez indicó que es una alternativa a la prisión dentro de la suspensión condicional del proceso, en la que el Estado le ofrece con la supervisión de un juez y la participación de ASSE, del Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Drogas, un programa de rehabilitación en un plan piloto para 40 personas.

El legislador colorado expresó que la propuesta procura reducir la reincidencia en el delito, teniendo en cuenta que actualmente en el entorno del 65% es reincidente al poco tiempo de salir de la cárcel. Martínez indicó que con los programas de medidas alternativas se reduce a la mitad y con el proyecto de justicia terapéutica bajarían aún más. Por ejemplo, en Argentina es del entorno del 5%.

Para el abogado penalista Jorge Barrera, Uruguay debe tener un debate sobre una política criminal de Estado en busca de puntos de acuerdo y que la propuesta aporta al debate democrático. Entiende que el derecho penal debe atender la situación de cada persona, y que con rehabilitación y reinserción se puede bajar el delito y aumentar la seguridad pública. OTRA PARLAMENTO

Temas de la nota justicia

DELITOS

consumo