Preocupación en MSP por baja vacunación contra la gripe en niños de seis meses a 5 años

Desde el Ministerio de Salud Pública ( MSP ) se mostraron preocupados por las bajas cifras de vacunación contra la gripe específicamente en niños y mujeres embarazadas.

“Realmente las cifras preocupan, sobre todo en los niños entre seis meses y cinco años, solamente el 14% se ha vacunado, y esto es una recomendación que le hago a las familias como ministra y como pediatra: la vacunación contra la gripe protege de una enfermedad potencialmente grave”, dijo la ministra Cristina Lustemberg.

En ese sentido, recordó que los niños entre seis meses y cinco años son uno de los grupos de riesgo ante la enfermedad. También señaló que el 29% de las mujeres que cursan embarazo se vacunaron, otro grupo de riesgo y otra cifra baja.

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“Todavía estamos a tiempo cuando ya la circulación viral de todos los virus que nos enferman ya está demasiado en el ambiente, la circulación es más difícil, así que convocamos a cualquier puesto de vacunación, público o privado, a que se acerquen”, sostuvo.

Las autoridades avanzan en un decreto para que más trabajadores de la salud puedan vacunar y así mejorar la accesibilidad.