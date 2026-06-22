Prefectura del Puerto de Colonia incautó vapeadores eléctricos, tras detectar una lancha sospechosa que llegaba desde Argentina.
Prefectura interceptó una lancha que cruzaba desde Argentina e incautó vapeadores eléctricos
Tres hombres que pretendieron fugarse fueron detenidos y luego fueron puestos en libertad por Fiscalía, pero la investigación continúa.
De acuerdo a lo informado por la Armada Nacional, los funcionarios realizaban vigilancia costera cuando visualizaron la lancha en la costa de la playa coloniense, El Calabres.
En la playa, había un vehículo estacionado en el que tres hombres intentaron fugar, pero fueron detenidos.
Seguí leyendo
Condenaron a un adolescente de 16 años que agredió a una docente de UTU en Montevideo
Les fueron incautados los celulares, la mercadería, el vehículo y la embarcación. En total, está valuado en 1.500.000 de pesos, según Aduanas.
La Fiscalía resolvió el cese de detención, pero con fijación de domicilio.
Temas de la nota
Lo más visto
Temperaturas bajo cero
Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa
MUNDIAL 2026
"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", dijo el técnico uruguayo este domingo
el viernes juega con españa
Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial
HOMICIDIO EN MALDONADO
Maldonado: mataron a un adolescente de 14 años de varios disparos cuando estaba adentro de un auto
Tres ombúes, MONTEVIDEO
Dejá tu comentario