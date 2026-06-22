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COLONIA

Prefectura interceptó una lancha que cruzaba desde Argentina e incautó vapeadores eléctricos

Tres hombres que pretendieron fugarse fueron detenidos y luego fueron puestos en libertad por Fiscalía, pero la investigación continúa.

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Prefectura del Puerto de Colonia incautó vapeadores eléctricos, tras detectar una lancha sospechosa que llegaba desde Argentina.

De acuerdo a lo informado por la Armada Nacional, los funcionarios realizaban vigilancia costera cuando visualizaron la lancha en la costa de la playa coloniense, El Calabres.

En la playa, había un vehículo estacionado en el que tres hombres intentaron fugar, pero fueron detenidos.

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Les fueron incautados los celulares, la mercadería, el vehículo y la embarcación. En total, está valuado en 1.500.000 de pesos, según Aduanas.

La Fiscalía resolvió el cese de detención, pero con fijación de domicilio.

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