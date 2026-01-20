Prefectos patrullaban la costa del río Uruguay y encontraron varios paquetes: eran cigarros abandonados

Foto: Armada Nacional. Incautación de cigarros en Salto. Foto: Armada Nacional. Incautación de cigarros en Salto.

Efectivos de la Prefectura hallaron en Salto mercadería que estaba abandonada en la costa del río Uruguay, a primera hora de la mañana de este martes.

Los prefectos, que circulaban en moto sobre las 5:45, observaron paquetes en bolsas negras. En su interior había cigarrillos de contrabando, por lo que pusieron en conocimiento del caso a la Fiscalía y a Aduanas.

mercaderia-salto-prefectura-abandono Foto: Armada Nacional. Incautación de cigarros en Salto. Resultaron ser 29 bultos. Los cigarros están valuados en $3.190.000, según indicó Aduanas.

No hay personas detenidas tras el operativo. La mercadería estaba abandonada.

Temas de la nota Río Uruguay

cigarros

Salto

cigarrillos