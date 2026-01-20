RECIBÍ EL NEWSLETTER
En salto

Prefectos patrullaban la costa del río Uruguay y encontraron varios paquetes: eran cigarros abandonados

Dentro de las bolsas negras había miles de cigarrillos, todos, valuados en más de $3 millones.

Foto: Armada Nacional. Incautación de cigarros en Salto.

Foto: Armada Nacional. Incautación de cigarros en Salto.

Foto: Armada Nacional. Incautación de cigarros en Salto.

Foto: Armada Nacional. Incautación de cigarros en Salto.

Efectivos de la Prefectura hallaron en Salto mercadería que estaba abandonada en la costa del río Uruguay, a primera hora de la mañana de este martes.

Los prefectos, que circulaban en moto sobre las 5:45, observaron paquetes en bolsas negras. En su interior había cigarrillos de contrabando, por lo que pusieron en conocimiento del caso a la Fiscalía y a Aduanas.

mercaderia-salto-prefectura-abandono
Foto: Armada Nacional. Incautación de cigarros en Salto.

Foto: Armada Nacional. Incautación de cigarros en Salto.

Resultaron ser 29 bultos. Los cigarros están valuados en $3.190.000, según indicó Aduanas.

hallaron el cuerpo de un hombre que se ahogo en el rio uruguay
Seguí leyendo

Hallaron el cuerpo de un hombre que se ahogó en el río Uruguay

No hay personas detenidas tras el operativo. La mercadería estaba abandonada.

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
BARRA DEL CHUY, ROCHA

"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
testimonio

Testigo intervino en la golpiza a dos jóvenes en Barra del Chuy: "Cuando cayó, el agresor le hizo la llave y lo dejó inmóvil"

Te puede interesar

Hoy vence el plazo para pagar con descuentos la patente de rodados, en cuotas o todo el año
20 de ENERO

Hoy vence el plazo para pagar con descuentos la patente de rodados, en cuotas o todo el año
Incendio forestal en laguna Negra, Rocha. Foto: Bomberos.
LAGUNA NEGRA

Incendio forestal en Rocha está controlado, pero los bomberos siguen en la zona para su extinción definitiva
De fresco a cálido y sin lluvias, así continúa la semana según el informe de Nubel Cisneros
el detalle de la temperatura día a día

De fresco a cálido y sin lluvias, así continúa la semana según el informe de Nubel Cisneros

Dejá tu comentario