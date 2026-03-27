Precios de Paridad de Importación: la tendencia al alza en naftas, gasoil y supergás que da el informe de Ursea

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ( Ursea ) publicó en las últimas horas el informe de mensual de Precios de Paridad de Importación (PPI) de los combustibles , uno de los insumos que tiene en cuenta el Poder Ejecutivo para fijar las tarifas de venta al público.

De acuerdo a los datos relevados por la Ursea, la paridad de precios da un incremento de 14,02% para la nafta Premium 97 y de 14,44% para la nafta Súper 95. Para el gasoil, es de 53,93% para el 50S y de 53,88% para el 10S. En el supergás, la variación al alza es de 33,03%.

Según el informe, se observan incrementos en todos los PPI que se explican "no solamente por los importantes incrementos en los precios FOB, fletes y seguros sino también por un incremento sostenido en el tipo de cambio".

"Estas variaciones representan magnitudes considerables en el marco de la evolución histórica de los PPI. Con incrementos que van desde un 14% hasta un 60%, se deben entender en el marco de un contexto geopolítico que afecta directamente al mercado internacional de los combustibles", explica el reporte de Ursea.

TARIFAS

Las tarifas vigentes de los combustibles fueron fijadas el 1º de marzo con vigencia bimensual, como lo estableció el gobierno y de acuerdo al máximo plazo autorizado por la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada durante la administración de Lacalle Pou. Pero, ante una coyuntura excepcional ese ajuste podrá hacerse mensualmente.

El nuevo mecanismo de fijación de precios establece un tope máximo y mínimo de 7% en la variación bimestral con el objetivo de reducir el impacto de la volatilidad del mercado internacional y para proporcionar mayor estabilidad en la toma de decisiones de los consumidores.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, había manifestado que el gobierno mantiene un monitoreo constante del contexto internacional y de la evolución del precio del petróleo, y no descartaba adelantar el ajuste de tarifas a la suba.

Este viernes, Cardona mantuvo reuniones con el presidente Yamandú Orsi y con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de Ancap en las que se evaluó la situación actual. A las 15 horas, hay una conferencia de Cardona y el titular del MEF, Gabriel Oddone.