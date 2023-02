¿Por qué bajó el precio del pollo en la industria, pero no para el consumidor final?

Bajó un 15% el precio del pollo a nivel de la industria, pero la caída no se trasladó al consumidor final, advirtieron desde la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas.

“Cuando hay excedente de producción, los precios bajan, y cuando baja la producción, los precios vuelven a su nivel habitual. En ese esquema, las importaciones no han logrado hacer bajar los precios. Como política de precios para el consumidor, como se ha manejado la política de importaciones, no ha funcionado”, explicó.

Stanham dijo también que “hay otros esquemas de funcionamiento en la cadena comercial, por lo cual los precios tienen un comportamiento particular. LAs importaciones no lo hicieron bajar, y hoy bajó un 15% el pollo a nivel de industria y eso no se ve todavía a nivel del consumidor".