Por primera vez, Marcos votó a Julieta y viceversa: estas fueron sus razones ante Gran Hermano

Y Julieta también nominó a Marcos, pero en segundo lugar. Los dos primeros votos fueron para Camila y se explayó en sus razones: “Tuve muchas idas y vueltas con ella, nos llevamos bien y nos parecemos en cierto sentido, pero en otro somos distintas y hay cosas que me hicieron dudar”, comenzó la bailarina contra la pianista.

“Es en lo personal y en el juego. En lo personal, siento que hubo situaciones en las que fue egoísta, ayer cuando estuve mal o cuando nos hicieron una broma con los perritos”, siguió Juli.

“También lo veo en cosas que ya dije, como tirar comentarios por atrás y defender situaciones indefendibles. Por ejemplo, cosas de Alfa que ella estaba empecinada en defender. No quería verlo, no quería escuchar”, argumentó Disney sobre sus votos a Camila.

“En el sentido del juego, si veo un reality me gusta ver cómo realmente son las personas. Hay cosas que ahora pongo en la balanza… y cuando ella llegó dijo que iba a jugar para el adentro y para el afuera. Entonces me pongo a pensar en si algunas cosas que hace, lo hace para las cámaras. Lo veo como algo que vio y que capaz garpaba, o no hacer algunas cosas porque a la gente no le caía bien”, siguió la jugadora.

“A esta altura me parece injusto que tenga información del afuera”, finalizó Julieta.

Sobre Marcos, sus palabras fueron "por descarte". La otra opción era nominar a Romina, su mejor amiga, y eso no estaba en discusión para ella. "Lo quiero un montón y me parece un amor. Si tengo que decir un motivo, siento que a nivel de juego me gustan las personas más arriesgadas y que se la jueguen por lo que creen y lo que piensan”, dijo Juli en el confesionario, como la jugadora que siempre le busca un motivo fundado a sus votos. “En un montón de situaciones, creo que él tenía una opinión. Pero si no es su tema, no se meta. Igual él no lo hace por juego, lo hace porque es así y porque es su personalidad”, concluyó Julieta.

La placa quedó con todos, menos Nacho, que es el líder de la semana: Camila con siete votos, Marcos con cuatro, Julieta y Romina con dos cada una.