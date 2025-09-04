Por falta de auxiliares, se suspendió el servicio de alimentación y darán tiques a alumnos de jardín de Guichón

Debido a la falta de auxiliares de servicio y de cocina que atraviesa el Jardín de Infantes Nº104 de Guichón en Paysandú, en las últimas horas se le comunicó a las familias que quedaron suspendidos los servicios de desayuno, almuerzo y merienda.

La medida fue dispuesta por la Inspección Departamental y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip) y establece que los niños registrados en la nómina del comedor recibirán en su lugar un tique alimentación a ser distribuido por la inspección, aclarándose que el sistema de entrega de tiques, monto o fecha de entrega no depende de la dirección del jardín. Además, se agregó que se les dará una colación a media mañana, consistente en frutas.

Esta medida, que ha generado mucha preocupación en la ciudad de Guichón, especialmente en los padres de los niños que asisten al jardín, será adoptada hasta que se dé nuevo aviso de retomar la actividad de comedor escolar en la institución.

También preocupa a quienes trabajan en el centro educativo las condiciones en las que se encuentra la cocina, entendiendo que habrá que procurar soluciones más a fondo para reestablecer el servicio y brindarle nuevamente la alimentación a los niños que concurren al jardín de la ciudad de Guichón.