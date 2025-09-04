RECIBÍ EL NEWSLETTER
JARDÍN DE INFANTES Nº104

Por falta de auxiliares, se suspendió el servicio de alimentación y darán tiques a alumnos de jardín de Guichón

La suspensión abarca desayuno, almuerzo y merienda. Darán una colación de fruta a media mañana. La medida será hasta nuevo aviso.

jardin-104-guichon-paysandu

Debido a la falta de auxiliares de servicio y de cocina que atraviesa el Jardín de Infantes Nº104 de Guichón en Paysandú, en las últimas horas se le comunicó a las familias que quedaron suspendidos los servicios de desayuno, almuerzo y merienda.

La medida fue dispuesta por la Inspección Departamental y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip) y establece que los niños registrados en la nómina del comedor recibirán en su lugar un tique alimentación a ser distribuido por la inspección, aclarándose que el sistema de entrega de tiques, monto o fecha de entrega no depende de la dirección del jardín. Además, se agregó que se les dará una colación a media mañana, consistente en frutas.

Esta medida, que ha generado mucha preocupación en la ciudad de Guichón, especialmente en los padres de los niños que asisten al jardín, será adoptada hasta que se dé nuevo aviso de retomar la actividad de comedor escolar en la institución.

la emocion esta a flor de piel en el falkor: la ultima transmision del primer equipo uruguayo en la expedicion
Seguí leyendo

"La emoción está a flor de piel" en el Falkor: la última transmisión del primer equipo uruguayo en la expedición

También preocupa a quienes trabajan en el centro educativo las condiciones en las que se encuentra la cocina, entendiendo que habrá que procurar soluciones más a fondo para reestablecer el servicio y brindarle nuevamente la alimentación a los niños que concurren al jardín de la ciudad de Guichón.

Temas de la nota

Lo más visto

Policía y Bomberos realizan operativo de búsqueda del hombre que se llevó a sus hijos en zona del arroyo Don Esteban
KM. 58 DE RUTA 20

Policía y Bomberos realizan operativo de búsqueda del hombre que se llevó a sus hijos en zona del arroyo Don Esteban
BUSCAN EN EL LITORAL

Buscan por tierra y aire en varios departamentos al hombre que se llevó por la fuerza a sus dos hijos en Soriano
CRIMEN DE 2024

Condenaron a 18 años de cárcel al homicida de Pablo Ponce, el relator de fútbol asesinado en Tacuarembó
Policiales

Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años
BPS

Devolución de excedente de aportes al Fonasa: ¿cómo saber si tiene saldo a cobrar y cuándo se hará el pago?

Te puede interesar

Policía y Bomberos realizan operativo de búsqueda del hombre que se llevó a sus hijos en zona del arroyo Don Esteban
KM. 58 DE RUTA 20

Policía y Bomberos realizan operativo de búsqueda del hombre que se llevó a sus hijos en zona del arroyo Don Esteban
Fotos: difusión Ministerio del Interior, con autorización judicial. video
búsqueda en el litoral

Policía difunde pedido de ayuda para ubicar a los niños de 2 y 6 años llevados a la fuerza por su padre
La emoción está a flor de piel en el Falkor: la última transmisión del primer equipo uruguayo en la expedición video
URUGUAY SUB200

"La emoción está a flor de piel" en el Falkor: la última transmisión del primer equipo uruguayo en la expedición

Dejá tu comentario