Orsi recibe en Torre Ejecutiva a la coordinadora de sindicatos policiales por compromisos asumidos en campaña

La coordinadora de sindicatos policiales se reúne este martes desde la hora 10 con el presidente Orsi en Torre Ejecutiva .

El encuentro fue solicitado por los policías sindicalizados para plantear la necesidad de concretar los compromisos asumidos por el mandatario en la campaña electoral de 2024, según expresa la nota enviada a Orsi con el pedido de reunión.

En esa nota, a la que accedió Subrayado, la coordinadora de sindicatos policiales (que reúne a unos 15 gremios policiales) le recuerda a Orsi que en la campaña electoral firmaron un documento “que hoy guarda especial vigencia” y que “constituye una hoja de ruta que recoge anhelos largamente postergados”.

Seguí leyendo Orsi recibió a sindicato durante movilización: maestros le reclamaron garantías para "ir a trabajar con tranquilidad"

Entre ellos, la nota dirigida a Orsi cita: “el ingreso de nuevos efectivos, aumento salarial, acceso a vivienda digna, atención integral a la salud física y mental, condiciones justas de retiro y reincorporación, así como la creación de una defensoría que vele por el bienestar laboral de cada funcionario y funcionaria policial”.

“Señor presidente, lo firmado entonces no fue un gesto político, sino un pacto de confianza con quienes cada día entregan su vida al servicio de la sociedad”, agrega la nota.

La coordinadora de sindicatos pide entones “dialogar sobre la concreción y el cronograma de aplicación de los puntos allí comprometidos”.