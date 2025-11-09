RECIBÍ EL NEWSLETTER
VAN TRES DÍAS DE PARO EN ESCUELAS

Por casos de violencia y reclamo de presupuesto: sindicatos de maestros y profesores hacen paro y se movilizan este lunes

Sindicalistas explican que buscan "tener un mayor presupuesto para contar, por ejemplo, con más equipos multidisciplinarios que nos ayuden a docentes y adscriptos a trabajar ese flagelo que azota a la sociedad”.

Este lunes, el sindicato de profesores de Secundaria realizará un paro de 24 horas en todos los liceos de la capital del país. Esta medida estará acompañada de una concentración en Torre Ejecutiva, junto con la asociación de maestros del Uruguay.

“Las maestras van a hacer un corredor de túnicas blancas y la idea es entregarle al presidente Yamandú Orsi una carta por cada uno de los sindicatos, para hacerle saber las preocupaciones que tenemos, no solamente con respecto a la violencia, sino también por la lucha presupuestal”, indicó Verónica Méndez, de Ades.

Respecto a la violencia, los docentes consideran que “es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, que está en todos los ámbitos. Por eso es tan importante, para poder de cierto modo manejar lo que pasa dentro de los liceos, de las escuelas y las UTU tener un mayor presupuesto para contar, por ejemplo, con más equipos multidisciplinarios que nos ayuden a docentes y adscriptos a trabajar ese flagelo que azota a la sociedad”.

Movilización del sindicato de profesores. Foto: archivo Subrayado.
Sindicato de profesores de Secundaria hace paro todo el lunes en Montevideo y acompaña movilización de maestros

Paola López, del sindicato de maestros, explicó que el paro que se extiende hasta el lunes es también por la preocupación que les genera "la agresión a niños, niñas y familias en el centro escolar, dentro del recinto escolar. Entendemos que hay una responsabilidad estatal".

