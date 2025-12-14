Efectivos policiales asistieron a una madre que estaba por dar a luz a su bebé este domingo sobre la hora 10:00, en Rambla Concepción del Uruguay esquina Espuelitas, en Malvín Norte.
Policías ayudaron a una mamá en trabajo de parto en una vivienda de Malvín Norte y le dieron la bienvenida a Alma
Los efectivos fueron alertados de que en una casa de Rambla Concepción del Uruguay esquina Espuelitas, una joven estaba por dar a luz.
Los policías ingresaron a una vivienda donde una mujer de 26 años estaba en el trabajo de parto, acompañada por su pareja, un hombre de 24.
Los efectivos asistieron a la madre realizando el corte del cordón umbilical de una niña, llamada Alma.
Seguidamente, trasladaron a ambas al Hospital Pasteur y luego al Pereira Rossell.
Ambas se encuentran en buen estado de salud.
