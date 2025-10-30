Policía de Río Negro desbarató banda dedicada al narcotráfico: hay cuatro condenados

La Policía de Río Negro llevó adelante un operativo para desarticular una banda dedicada al narcotráfico . Cuatro personas fueron puestas a disposición de la Justicia y condenadas.

El hombre de iniciales A.S.F fue condenado como autor penalmente responsable un delito de transporte de sustancia estupefacientes; deberá cumplir la pena de dos años de prisión.

Por otra parte, A.C.G.N fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de lavado de activos en su modalidad ocultamiento; la pena de 20 meses de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba; cumplirá prisión domiciliaria total durante los primeros 10 meses.

C.J.M.C fue condenado como autor responsable de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes agravado por cometerse en la sede de una institución deportiva; cumplirá seis años de penitenciaría.

El hombre de iniciales R.G.G.C fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de transporte de sustancias estupefacientes a la pena de dos años y seis meses de prisión.

La Policía incautó USD 4.000 $ 14.999, una máquina de contar billetes, tres vehículos (dos autos y un ómnibus).

El comando de la Jefatura de Policía brindó una conferencia de prensa en la que brindó detalles del procedimiento. Los efectivos llevaron adelante varios allanamientos en simultáneo, entre ellos la sede de un club de fútbol y el campo deportivo, y detuvieron a un individuo que venía siendo buscado.

La organización era liderada por una persona oriunda del departamento y que residía actualmente en Maldonado.

Derivaciones que ha tenido el caso, indican que a nivel deportivo varios de los futbolistas abandonaron el equipo.