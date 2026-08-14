Un policía intervino en un intento de hurto, persiguió a los delincuentes, fue embestido por un camión y resultó herido con una fractura en una pierna.
Policía resultó herido tras seguir a delincuentes que intentaron cometer un hurto y ser embestido por un camión
Los delincuentes habían roto el vidrio de un auto para robar un celular, fueron vistos por el policía, que salía de trabajar.
El intento de robo ocurrió en Carreras Nacionales y Dámaso Antonio Larrañaga, en el barrio Ituzaingó, una esquina donde este tipo de delitos ocurren con frecuencia.
El policía salía de trabajar, en moto, cuando vio cómo los delincuentes rompieron el vidrio del auto de una pareja que había frenado allí, para robar un celular. Decidió intervenir y fue durante la persecución que resultó lesionado.
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